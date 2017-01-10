Медведев: Достижение инфляции в 4% в 2017 году реально В 2016 году инфляция составила около 5,4%

В 2017 году инфляция в России может достигнуть 4%. Такое заявление в во вторник сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Достижение цели по инфляции, так называемого таргета, в этом году в 4%, оно вполне реально», — сказал глава правительства. Он добавил, что по итогам прошлого года инфляция оказалась минимальной за всю историю России.

Напомним, ранее Минфин РФ сообщил, что по итогам прошлого года инфляция в России может составить 5,5%. Согласно предварительным данным Росстата, в прошлом году инфляция составила 5,4%. В декабре показатель вырос на 0,4%.