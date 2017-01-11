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11.01.17 / 22:54 Новости / Россия и мир / Экономика

В 2016 году авиакомпании РФ перевезли на 3,8% человек меньше год к году

Более 88 млн человек

аэрофлот самолетВ 2016 году российские авиакомпании перевезли на 3,8% пассажиров меньше год к году. Об этом в среду рассказали в Росавиации.

Всего российские компании перевезли 88,6 млн. На падение перевозок повлияло отсутствие авиасообщения с Египтом и Украиной, а также позднее открытия чартеров в Турцию, сообщили в ведомстве.
В декабре 2016 года пассажиропоток вырос на 20,3% по сравнению с декабрем 2015 года. Это 6,65 млн пассажиров.

Ранее о пассажиропотоке российских авиакомпаний президенту России Владимиру Путину доложил глава Минтранса Максим Соколов. Он также рассказал, что в Новый год и последовавшие за ним каникулы российские авиаперевозчики также нарастили пассажиропоток на 20%. Услугами авиакомпаний воспользовались 4 млн человек.

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