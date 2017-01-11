Глава ЦРУ обсуждал кибератаки с директором ФСБ Бортников отрицал причастность России

Директор ЦРУ США Джон Бреннан обсуждал кибератаки, приписываемые России, с директором ФСБ Александром Бортниковым. Об этом Бреннан заявил во вторник, выступая перед конгрессменами.

«Я говорил с главой ФСБ и сказал ему, если Россия так поступает, то она играет с огнем. Бортников все отрицал», — сказал он, описывая разговор с Бортниковым об атаках российских хакеров. Он пояснил, что беседа состоялась в августе 2016 года.

Напомним, ранее во вторник в Конгресс США был внесен законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России. Сенатор от демократов Бен Кардин пояснил, что ограничения коснутся физических лиц, которых в США считают причастными к кибератакам на американских политиков и нарушению прав человека в России. Также санкции, по словам Кардина, затронут инвестиций в энергетический сектор.