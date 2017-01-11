В «Иль де Ботэ» подтвердили сделку по покупке сети компанией LVMH Она прошла еще в ноябре

В сети парфюмерно-косметических магазинов «Иль де Ботэ» подтвердили сделку с группой LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton). Об этом в компании сообщили в среду.

Международный холдинг LVMH полностью выкупил сеть. Сделка прошла еще в ноябре 2016 году и стала завершением процесса покупки, начатого в 2008 году, сказали в «Иль де Ботэ». Схему и детали сделки в компании не комментируют.

Отметим, сетью «Иль де Ботэ» владеет кипрская компания Galonta Holdings Limited. Она полностью вошла в Sephora SAS. В свою очередь, Sephora SAS — это часть LVMH.

В 2008 году магазинами «Иль де Ботэ» владел холдинг «Единая Европа». Его основатели Игорь Денисов и Алексей Грибков вместе с LVHM создали компанию для развития розницы. Французы получили в нем 45%. В 2011 году расширили число акций до 65%. Оставшиеся 35% приобрели в ноябре 2016 года.

LVHM является самым крупным продавцом люксовых товаров в мире. Среди его брендов – Moet, Hennesy, Louis Vuitton, Bulgari, Tag Heuer, Marc Jacobs, Christian Dior, Givenchy, Guerlain.

Президент и основной владелец компании — Бернар Арно. В конце ноября он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Путин поблагодарил бизнесмена за организацию в Париже выставки, посвященной российскому меценату Сергею Щукину.