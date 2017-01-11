Пенсии, дома, ВВП и Трамп. Итоги среды

В среду Moody’s ухудшило прогноз по ВВП РФ, МТС и «Билайн» начали работать с микрофинансовыми компании, фигурантом дела об отравлении «Боярышником» стал начальник полиции в Иркутске. В то же время ПФР пообещал проиндексировать пенсии в феврале. Вечером среды Дональд Трамп провел пресс-конференцию и рассказал много интересного (на самом деле нет).

Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2017 году. Агентство ожидает, что экономика России вырастет на 1% в текущем году. Ранее Moody’s прогнозировал рост на уровне 1,5%.

МТС и «ВымпелКом» начали сотрудничать с микрофинансовыми организациями. Абоненты «Билайна» смогут получить займ в размере от 3 до 15 тыс. рублей. В МТС точный размер микрозайма не назвали.

Начальник отдела полиции УМВД РФ по Иркутску Денис Черемисин стал фигурантом дела об отравлении «Боярышником» для ванн. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц». Сам Черемисин задержан.

Президент России Владимир Путин поручил внедрить новую систему стандартов управления многоквартирными домами к зиме 2018 года. Предыдущие стандарты приняли в 2013 году. Глава Минстроя Александр Мень ранее заявлял, что новые стандарты введут до конца текущего года.

Пенсионный фонд России обещал проиндексировать пенсии на уровень инфляции с 1 февраля. По словам главы ПФР Максима Топилина, индексация коснется страховой части пенсии и социальных выплат. Следующая индексация запланирована на 1 апреля.

Вечером Дональд Трамп провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что уйдет из бизнеса. Делами будут управлять его сыновья Дон и Эрик. Трамп не мог не поговорить о России, тем более его спрашивали. Он признал, что Россия совершала на Америку хакерские атаки, понадеялся, что больше так делать не будет, а также что ему самому удастся поладить с президентом России Владимиром Путины.