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11.01.17 / 19:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтранс создал рабочую группу по Hyperloop

В нее также вошли представители ФТС, РЖД и московских университетов

HyperloopМинистерство транспорта РФ создало рабочую группу по развитию технологии Hyperloop в России. Об этом в ведомстве рассказали в среду.

Глава Минтранса Максим Соколов подписал распоряжение о создании рабочей группы 20 декабря. Председателем стал замминистра транспорта Алексей Цыденов.

В группу вошли представители самого ведомства, а также Федеральной таможенной службы, министерства по развитию Дальнего Востока, Российских железных дорог, трех московских вузов – университета путей сообщения, физико-технического института, технического университета, а также группы «Сумма» и венчурного фонда Caspian VC. Группа будет работать над совершенствованием российского законодательства.

Напомним, Hyperloop – технология сверхбыстрого капсульного поезда. Внутри трубы диаметром 6,8 м находится очень разреженный воздух. Внутри трубы перемещается под воздействием линейного электродвигателя капсула. Поезд сможет развивать скорость до 1,2 тыс. км/ч. Так, перемещение между Москвой и Петербургом сможет занимать всего 36 минут. В настоящий момент проект поезда еще не реализован.

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