Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских кредитов на 58,7 млрд рублей в 2016 году Это на 46% больше, чем в 2015 году

Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году выдал потребительских кредитов на 58,7 млрд рублей. Об этом сообщили в Сбербанке в среду.

Показатель вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма потребительского кредита увеличилась на 11% до 214 тыс. рублей.

Половина акций Сбербанка принадлежит Центробанку РФ. Еще 50% долей владеют инвесторы из России и других стран. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и около 1 млн предприятий в 22 странах мира. Филиальная сеть Сбербанка насчитывает порядка 17 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в семи регионах. Ему принадлежит свыше 1 тыс. офисов.