Торговая аренда на Садовой улице в Петербурге выросла из-за сноса на Сенной площади – исследование Всего на основных торговых улицах Петербурга в 2016 году открыли на 20% объектов стрит-ритейла больше, чем закрыли

Аренда торговых помещений на Садовой улице в Петербурге в IV квартале 2016 года выросла из-за сноса павильонов на Сенной площади. Об этом в среду рассказали в JLL.

Верхний предел увеличился с 5 тыс. до 6 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц (с учетом НДС). Ранее эти помещения находились на “второй линии”, их привлекательность была ниже, отметила Юлия Корчемная, руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Петербурге. Минимальные ставки начинаются от 2 тыс. рублей. Доля вакантных площадей составляет 11,3%.

Отметим, всего на основных торговых улицах Петербурга в 2016 году открыли на 20% объектов стрит-ритейла больше, чем закрыли. В результате доля вакантных площадей снизилась до 6,7%. Самое значительное снижение вакантности за год — на Владимирском проспекте. Доля свободных территорий упала почти в два раза, до 5,9%.

Снос павильонов на Сенной площади начался в сентябре 2016 года. К октябрю его закончили. В результате площадь планируют благоустроить. Там могут сделать зеленую зону, а также проводить выставки и концерты.