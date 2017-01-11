Трамп пообещал стать «самым великим создателем рабочих мест» в США Этот пункт был одним из основных в его предвыборной программе

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал стать «самым великим создателем рабочих мест» в стране. Он заявил об этом в среду.

Трамп обратил внимание собравшихся на его пресс-конференцию журналистов, что некоторые американские автомобильные компании уже отказались от производства в Мексике. Это уже сделал Fiat Chrysler, того же Трамп ждет и от компании Ford.

Напомним, создание новых рабочих мест было одним из основных пунктов предвыборной программы нового президента Америки. Также он обещал построить стену на границе с Мексикой и отменить медицинскую программу ObamaCare. О намерении исполнить эти обещания Трамп вновь заявил в среду.

Отметим, инаугурация Трампа состоится 20 января. Сразу после церемонии его администрация собирается отменить ряд постановлений аппарата предыдущего президента Барака Обамы.