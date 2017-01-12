Правительство Ленобласти поддержало 700 проектов в 2016 году Более 30 тыс. представителей малого бизнеса воспользовались нефинансовыми мерами поддержки

Правительство Ленинградской области оказало финансовую поддержку 700 предпринимателям в 2016 году. Об этом сообщили власти региона в четверг.

«За год из регионального бюджета были поддержаны 700 бизнес-проектов, в том числе между субъектами малого предпринимательства было на конкурсной основе распределено 450 субсидий, а еще 183 предпринимателя получили микрозаймы на льготных условиях», — говорится в сообщении областного правительства. Более 30 тыс. представителей малого бизнеса воспользовались нефинансовыми мерами поддержки.

По итогам прошлого года увеличились инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016 году показатель достиг отметки в 12 млрд рублей. Совокупный оборот субъектов малого бизнеса в Ленобласти составил более 400 млрд рублей.