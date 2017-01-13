Россельхознадзор может запретить ввоз живой птицы из Европы «Не только из Польши, но из многих других стран ЕС»

Россельхознадзор может запретить ввозить живую птицу из европейских стран. Об этом в пятницу в кулуарах Гайдаровского форума журналистам рассказал помощник главы ведомства Алексей Алексеенко.

«Причем не только из Польши, но из многих других стран Евросоюза», — сказал Алексеенко. Он объяснил это тем, что в Европе развивается птичий грипп и высокопатогенный штамм.

Отметим, запрет на ввоз могут распространить на продукцию из живой птицы и инкубационные яйца. Накануне Россельхознадзор временно ограничил ввоз живой птицы из Польши. Ограничения коснулись продукции Малопольского воеводства, которое находится на юге страны. Также запретили привозить корм и кормовые добавки для птиц.