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13.01.17 / 16:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Россельхознадзор может запретить ввоз живой птицы из Европы

«Не только из Польши, но из многих других стран ЕС»

петух курица птицаРоссельхознадзор может запретить ввозить живую птицу из европейских стран. Об этом в пятницу в кулуарах Гайдаровского форума журналистам рассказал помощник главы ведомства Алексей Алексеенко.

«Причем не только из Польши, но из многих других стран Евросоюза», — сказал Алексеенко. Он объяснил это тем, что в Европе развивается птичий грипп и высокопатогенный штамм.

Отметим, запрет на ввоз могут распространить на продукцию из живой птицы и инкубационные яйца. Накануне Россельхознадзор временно ограничил ввоз живой птицы из Польши. Ограничения коснулись продукции Малопольского воеводства, которое находится на юге страны. Также запретили привозить корм и кормовые добавки для птиц.

По материалам: tass.ru
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