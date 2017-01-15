Свыше 170 биатлонистов призвали IBU решительнее бороться с допингом Документ подписали в Рупольдинге, где проходил этап Кубка мира

Более 170 биатлонистов из разных стран подписали письмо с требованием к Международному союзу биатлонистов (IBU) принять решительные действия по отношению к допинговым скандалам. Об этом в воскресенье сообщил президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу.

«Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил», — цитирует издание Сeskatelevize слова Хамзу.

Документ подписали в немецком Рупольдинге, где проходил этап Кубка мира.

Добавим, в конце декабря IBU отстранил двух российских биатлонисток от международных соревнований и открыть дела в отношении Союза биатлонистов России. Дело также открыли против 29 спортсменов, мена которых фигурируют в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это произошло после тог доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда о допинге в России.