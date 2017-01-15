Число погибших при наводнении в Таиланде увеличилось до 40 человек В регионе ожидают продолжение дождей

В результате наводнения на юге Таиланда погибли уже 40 человек. Об этом в воскресенье сообщил глава Департамента предотвращения стихийных бедствий Чатчай Промлерт.

По его словам, идет ликвидация последствий стихийного бедствия. Также в Таиланде ожидают продолжение сильных дождей.

Добавим, ранее сообщалось о 31 жертве наводнения. Всего в результате стихийного бедствия повреждены 20 государственных объектов, множество дорог и мостов. Бедствие затронуло свыше 1,6 млн человек. Сильны дожди начались в Таиланде с 1 января.