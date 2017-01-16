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16.01.17 / 17:36 Новости / Петербург и Ленобласть

На рынок Петербурга в 2016 году вывели пять гостиничных проектов

Cуммарная номерная емкость проектов — 566 номеров

гостиница-отель-ресепшнВ 2016 на рынок было выведено пять гостиничных проектов. Об этом сообщили в понедельник в компании IPG.Estate.

Cуммарная номерная емкость проектов — 566 номеров, при этом сроки ввода части заявленных проектов были перенесены на начало 2017 года. По итогам 2016 года максимальную долю в общем объеме качественного предложения занимают гостиницы сегмента четыре звезды — 51,3%.

Средний показатель заполняемости гостиниц Петербурга по итогам 2016 года показал значительное увеличение — достиг 68%. В высокий сезон заполняемость наиболее популярных гостиниц может достигала 95-100%.

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