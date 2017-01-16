Бедность и нищета в России надолго, если не навсегда

Международное объединение OXFAM выпустила недавно достаточно интересный отчет. В 2009–2016 годах совокупный капитал 793 богатейших людей мира рос на 11% ежегодно, увеличившись с $2,4 трлн до $5 трлн. Если темпы роста останутся прежними, то уже в ближайшие 25 лет на Земле может появиться первый триллионер. Для справки, нынешний ВВП России лишь незначительно превышает данную сумму.

Александр Разуваев директор аналитического департамента «Альпари»

Особо отмечается, что увеличение капиталов сверхсостоятельных людей происходит на фоне роста уровня глобальной бедности. Примерно 10% человечества живут сейчас менее чем на $1,9 в день, каждый девятый человек в мире голодает, а около трех миллиардов находятся за так называемой этической чертой бедности, то есть не имеют дохода, минимально необходимого для обеспечения нормальной продолжительности жизни. По подсчетам экспертов OXFAM, сейчас совокупное «состояние» 3,6 млрд беднейших людей мира составляет примерно $426 млрд. Те же $426 млрд есть у восьми богатейших людей мира — Билла Гейтса ($75 млрд), Амансио Ортеги ($67 млрд), Уоррена Баффета (60,8 млрд), Карлоса Слима ($50 млрд), Джеффа Безоса ($45,2 млрд), Марка Цукерберга ($44,6 млрд), Лари Эллисона ($43,6 млрд) и Майкла Блумберга ($40 млрд).

Но нас, конечно, прежде всего, интересует, как обстоят дела в России. Бедность вот уже 25 лет остается основной проблемой российского государства, которая уходит корнями в гайдаровскую шоковую терапию. Четверть века назад гиперинфляция уничтожила советские накопления россиян, а приватизация так и не сформировала класс мелких частных собственников.

Реформаторы всегда говорили, что советские накопления были обречены, так как на них мало что можно купить. Дефицит всегда присутствовал в советской экономике, однако, в конце 80-х стал настоящим бедствием. Но советские сберкнижки – это не только товарная масса. Это ещё и нефтегазовые месторождения, железные дороги, металлургические заводы, телекоммуникационные и электроэнергетические сети и так далее. При капитализме любой гражданин может купить акции компаний на фондовом рынке. В СССР заводы и пароходы принадлежали государству, единственным способом сбережений были вклады в сберкассе.

Обмен советских накоплений на реальные промышленные активы в 1992 году был бы не самым плохим выбором. Особенно, если бы за быстрым обменом на реальную собственность сразу сформировался рынок акций. Приток средств глобальных спекулянтов однозначно моментально улучшил бы платежный баланс и стабилизировал курс рубля.

Согласно официальным данным, общая сумма вкладов в Сбербанк на 20 июня 1991 года. составляла около 315,3 млрд руб. в ценах соответствующего периода. Дата выбрана в связи с тем, что 20 июня 1991 года Банк России зарегистрировал устав Сбербанка России как акционерного общества. Соответственно, государство компенсирует только те вклады, которые внесены в Сбербанк России до указанной даты. Для справки капитализация одного «Газпрома» в нулевые годы превысила $300 млрд., «Роснефти» — $100 млрд. и так далее. Конечно, в 90-е были другие цены на нефть и прочее, нулевых надо было еще дождаться. Однако реальная компенсация намного лучше, чем ничего.

А что имеем теперь? Можно ли как-то исправить ошибки 90-х? Современная экономическая система России очень точно названа чиновничьим капитализмом. Около 70% ВВП страны составляет государственный сектор. И несмотря на столь значительную концентрацию финансовых и промышленных активов в руках правительства, значительный процент россиян еле сводит концы с концами. Конкретный процент этих людей не так важен — считать можно по-разному, в любом случае он будет достаточно велик. Единственный выход из сложившейся ситуации — ускоренный экономический рост и как его следствие рост частных доходов и внутреннего спроса. Но даже оптимисты полагают, что в текущем году рост экономики составит 2%, дальнейшие прогнозы дают близкие цифры. А это значит, что массовая бедность и нищета в России надолго, если не навсегда. Впрочем, как и во всем остальном мире.