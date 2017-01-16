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16.01.17 / 09:58 Новости / Общество / Россия и мир

Россияне не пострадали при крушении Boeing под Бишкеком

Число жертв достигло 37 человек

boeing

Фото: nycaviation.com

Российские граждане не пострадали при крушении самолета Boeing под Бишкеком. Об этом в понедельник сообщили в посольстве РФ в киргизской столице.

«Мы проверили информацию.Россиян среди пострадавших нет», — цитирует «ТАСС» слова собеседника в посольстве.

По последним данным, число жертв катастрофы выросло до 37 человек. Еще восемь госпитализированы.

Напомним, грузовой Boeing 747 выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул потерпел крушение в 04:31 мск. По информации Центра управления кризисными ситуациями МЧС Киргизии, самолет не смог зайти на посадку в аэропорту Манас. Причиной стали плохие погодные условия. Самолет упал на дачный поселок недалеко от аэропорта. В настоящий момент идут поисково-спасательные работы.

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