«Газпром» потребовал от «Нафтогаза» $5,3 млрд за невыбранный газ Нужно оплатить в течение десяти дней

«Газпром» потребовал от «Нафтогаза Украины» $5,3 млрд за невыбранный газ по правилу «бери и плати». Об этом российская компания сообщила во вторник.

Счет представлен за газ, который украинская компания не выбрала во II-IV кварталах 2016 года. «Нафтогаз» должен оплатить его в течение десяти дней.

Отметим, Украина прекратила закупку российского газа в ноябре 2015 года. При этом Киев закупает транзитный газ в Евросоюзе.

Добавим, «Нафтогаз» ежегодно должен оплачивать минимальный годовой объем газа в рамках условия «бери и плати». Контракт на это стороны заключили в 2009 году. В I квартале прошлого года условие не применялось. В это время действовал газовый пакет, о котором Украина, Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре 2015 года.