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17.01.17 / 21:27 Новости / Россия и мир

«Закон Димы Яковлева», Лебедев против Навального и слабый доллар. Итоги понедельник

ЕСПЧ обнаружил признаки дискриминации в «законе Димы Яковлева» и признал его незаконным. Дизайнер Артемий Лебедев и политик Алексей Навальный поссорились. Курс доллара впервые за полтора года опустился до 58 рублей, а предновогодние траты россиян — до пятилетнего минимума.

итоги рЕвропейский суд по правам человека признал незаконным «закон Димы Яковлева». Закон о запрете усыновления американскими родителями детей из России посчитали дискриминацией по национальному признаку. Россия намерена это решение обжаловать.

«Навальный, как настоящий мелкопоместный чиновник, начинает строчить доносы и использовать админресурс», — заявил дизайнер Артемий Лебедев. Произошло это после того, как глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный изучил деятельность студии Лебедева.

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 59 рублей. Впервые за полтора года.

Россияне сократили предновогодние траты. До пятилетнего минимума.

В России нашли самый дорогой дом. Он расположен в подмосковном поселке Сколково. Цена ему – 4,8 млрд рублей. Это в 900 раз выше среднероссийской стоимости российского домовладения.

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