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17.01.17 / 15:19 Мнения и аналитика / Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге резко упал спрос на покупку комнат – эксперт

Популярностью пользуются студии в новых районах

квартиры в москвеВ Петербурге резко снизился спрос на приобретение комнат. Об этом во вторник сообщила вице-президент некоммерческого партнерства «Санкт-Петербургская палата недвижимости» Ольга Карпова, передает корреспондент АБН.

По ее словам, особой популярностью пользуются студии в новых районах. «В Петербурге гораздо чаще стали приобретать жилье с уже готовой отделкой. При этом спрос перемещается на юг города», — сообщила вице-президент партнерства.

Отметим, средний возраст покупателей петербургского жилья снизился на декаду и составляет около 25-30 лет. Как сообщила Карпова, в приоритете у покупателей недвижимости сейчас «максимально возможный комфорт». Величина первого взноса и стоимость аренды стали для петербуржцев наиболее важными факторами при выборе недвижимости.

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