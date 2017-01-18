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18.01.17 / 12:41 Новости / Россия и мир

Концерн «Алмаз-Антей» уволил 30% сотрудников

Для оптимизации структуры

Алмаз-Антей

Фото: vkpress.ru

Концерн «Алмаз-Антей» уволил 30% сотрудников. Об этом организация сообщила в среду.

Сокращения прошли в рамках оптимизации структуры концерна. «Алмаз-Антей» пояснил, что кредиты на инвестиции в проекты и расходы на новые производства привели к необходимости искать дополнительные средства, в том числе за счет снижения непроизводительных расходов.

Отметим, ранее концерн построил по одному заводу в Кирове и Нижнем Новгороде. В настоящее время идет строительство Северо-Западного регионального центра в Петербурге. Общий объем инвестиций в эти проекты составил почти 110 млрд рублей. Порядка 94 млрд рублей – собственные средства компании «Алмаз-Антей».

По материалам: tass.ru
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