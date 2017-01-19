National Geographic снимет фильм о Байкале Экспедиция начнется в июле

National Geographic снимет фильм о подводном мире Байкала. Об этом в четверг рассказала замдиректора по научной работе Байкальского института природопользования РАН Валентин Батомункуев.

Как стало известно ТАСС, исследователи начнут экспедицию в начале июля. Глубоководную экспертизу будет проводить команда из 8-10 специалистов.

Съемки фильма будут проходить в Бурятии и Иркутской области. Известно, что документальный фильм о Байкале будет снят по аналогии с фильмом о Земле Франца-Иосифа. Тогда National Geographic также сотрудничал с отечественными фондами и организациями. Фильм был снят в 2013 году.