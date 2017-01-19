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19.01.17 / 18:13 Новости / Общество / Россия и мир

National Geographic снимет фильм о Байкале

Экспедиция начнется в июле

байкал national geograhicNational Geographic снимет фильм о подводном мире Байкала. Об этом в четверг рассказала замдиректора по научной работе Байкальского института природопользования РАН Валентин Батомункуев.

Как стало известно ТАСС, исследователи начнут экспедицию в начале июля. Глубоководную экспертизу будет проводить команда из 8-10 специалистов.

Съемки фильма будут проходить в Бурятии и Иркутской области. Известно, что документальный фильм о Байкале будет снят по аналогии с фильмом о Земле Франца-Иосифа. Тогда National Geographic также сотрудничал с отечественными фондами и организациями. Фильм был снят в 2013 году.

По материалам: tass.ru
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