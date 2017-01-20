В Нью-Йорке проходит акция протеста против Дональда Трампа В митинге участвуют известные общественные и культурные деятели

В Нью-Йорке проходит акция протеста против Дональда Трампа. Об этом стало известно из социальной сети Twitter в пятницу.



На демонстрации находятся мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, певица Шер и другие. Режиссер Майкл Мур призвал провести протест против нового президента США длительностью в 100 дней. Акция несогласия, по словам очевидцев, проходит на углу Центрального парка и Пятой авеню, вблизи здания Trump Tower. Шествие идет под лозунгом WeStandUnited, а в соцсетях появляются фотографии с одноименным хештэгом.



Напомним, Дональд Трамп одержал победу в президентских выборах, прошедших в США 8 ноября. Общее количество его голосов составляет более 270. Сегодня Трамп официально вступит в должность президента и принесет присягу стране.