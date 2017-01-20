Банк «Санкт-Петербург» предоставил авиакомпании «Россия» аккредитивы на $12,5 млн Для обеспечения договоров лизинга

Банк «Санкт-Петербург» предоставил авиакомпании «Россия» резервные аккредитивы на $12,5 млн. Об этом в банке сообщили в пятницу.

Гарантию предоставили для обеспечения договоров лизинга. Рамочное соглашение заключили на три года.

Добавим, «Санкт-Петербург» выпустил пять резервных аккредитивов. Гарантию предоставили в обеспечение обязательств авиакомпании по договорам лизинга с компаниями AerCap Ireland Limited и Altair Aviation No.3 Limited. «Россия» купит пять самолетов Boeing-777-300ER.

Отметим, «Россию» основали в 2011 году. Она входит в группу «Аэрофлота».