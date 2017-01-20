Центробанк РФ закупил 199 тонн золота в 2016 году Объем запасов международных резервов вырос на 14,1%

Центральный Банк России закупил 6,4 млн унций (около 199 тонн) золота в прошлом году. Об этом в регуляторе сообщили в пятницу.

Объем запасов золота в составе международных резервов страны вырос на 14,1% в 2016 году. На 1 января 2017 года они составляли 51,9 миллиона унций (1614,27 тонны).

Отметим, стоимость золота в резервах за год выросла на 23,95%. На 1 января 2016 года стоимость составляла $48,563 млрд. На 1 января 2017 года она выросла до $60,194 млрд. Cтоимость золота в резервах за декабрь 2016 года сократилась на 2,4%, до $60,1936 млрд.