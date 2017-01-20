Все новости

20.01.17 / 20:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк РФ закупил 199 тонн золота в 2016 году

Объем запасов международных резервов вырос на 14,1%

Фото АБН

Фото АБН

Центральный Банк России закупил 6,4 млн унций (около 199 тонн) золота в прошлом году. Об этом в регуляторе сообщили в пятницу.

Объем запасов золота в составе международных резервов страны вырос на 14,1% в 2016 году. На 1 января 2017 года они составляли 51,9 миллиона унций (1614,27 тонны).

Отметим, стоимость золота в резервах за год выросла на 23,95%. На 1 января 2016 года стоимость составляла $48,563 млрд. На 1 января 2017 года она выросла до $60,194 млрд. Cтоимость золота в резервах за декабрь 2016 года сократилась на 2,4%, до $60,1936 млрд.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016