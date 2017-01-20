Сирия потеряла убытков на сумму $178 млрд в результате конфликта Власти Сирии представили документ ООН

Сирия потеряла убытков на сумму $178 млрд в результате конфликта. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя страны при ООН Мунзер Мунзер в письме в пятницу.



В опубликованном на сайте ООН документе приводится информация о «людских и финансовых потерях, понесенных Сирийской Арабской Республикой в отношении государственной и частной собственности, включающей объекты коммунального хозяйства в результате систематического уничтожения имущества вооруженными террористическими группами, а также об ущербе, причинённым инфраструктуре в течение августа прошлого года». По оценкам сирийских властей, общая сумма прямого ущерба — $27 млрд, косвенного — $151 млрд. Максимальные убытки нанесены инфраструктуре, находящейся в распоряжении министерства нефти и минеральных ресурсов — $18,7 млрд. Ущерб Министерства промышленности равен выше $930 млн.



Известно, что за время конфликта сирийским властям поступило около 199 тыс. заявлений на получение материальных компенсаций. Из всего числа принятых заявлений рассмотрены 87 тыс. обращений, из которых 51 тыс. удовлетворена. Наибольшее количество выплат получили жители провинции Хама — $31 млн.