Медведев утвердил план поддержки экономики на 2017 год На поддержку автопрома выделят 62,3 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план поддержки экономики страны на текущий год. Об этом сообщили в правительстве в пятницу.

План состоит из 16 пунктов. Перечнем предусмотрены меры поддержки отдельных отраслей экономики. В частности, планируется субсидирование российских организаций автомобильной промышленности, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного и коммунального машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Предусмотрена также господдержка отечественных предприятий лёгкой промышленности.

На поддержку автомобилестроения выделят 62,3 млрд рублей, еще 19,1 млрд рублей пойдут на транспортное машиностроение. Кроме того, планом предусмотрена докапитализация Фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей.

Ранее Дмитрий Медведев говорил, что план направлен на «беспечение стабильного социально-экономического развития в 2017 году». «Каждый знает свою сферу ответственности, надеюсь, что со всеми этими задачами мы с вами справимся», — сказал премьер на заседании кабмина в четверг.