Roshen закроет фабрику в России С 2013 года производство на фабрике уменьшилось в три раза

Roshen закроет единственную фабрику в России, находящуюся в Липецке. Об этом сообщили в компании в пятницу.



Сокращение производства в компании объясняют введенным запретом Роспотребнадзора на экспорт украинской продукции Roshen в Россию. Из-за уменьшения количества производства осуществлялись сокращения работников фабрики.



В настоящее время персонал в 700 человек проинформирован о ближайшем прекращении деятельности фабрики. По данным компании, в 2014—2016 годах корпорация получила прибыль в размере $72 млн от работы липецкой фабрики.



Напомним, фабрика Roshen – один из крупнейших мировых изготовителей кондитерских изделий, производящий 450 тыс. тонн продукции каждый год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России. Ранее президент Украины Петр Порошенко, принадлежащему компания, обещал ее продать в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост президента. Однако компания Rothschild в настоящее время не имеет желающих ее приобрести. Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призывал СБУ открыть уголовное дело против президента Украины по делу о государственной измене.