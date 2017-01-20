Театры в Петербурге начнут продавать билеты через мобильные приложения Молодежный театр на Фонтанке уже выпустил сервис для телефонов с iOS

Театры в Петербурге в этом году начнут продавать билеты через мобильные приложения. Об этом сообщили АБН в пятницу в дирекции театрально-зрелищных касс.

Как отметили представители дирекции, Молодежный театр на Фонтанке уже выпустил приложение для владельцев телефонов с операционной системой iOS. Сервис для театра разработали специалисты портала bileter.ru. В ближайшее время приложения запустят еще девять театральных площадок Петербурга.

Добавим, в прошлом году в Петербурге отрисовали 24 театральных площадки в 3D. Специалисты портала bileter.ru посетили театры и сделали замеры, после чего отрисовали помещения в 3D-проекции. Объемные версию залов представили Театр имени Комиссаржевской, БДТ имени Товстоногова, Молодежный театр на Фонтанке, Театр комедии имени Акимова, Александринский театр и другие.