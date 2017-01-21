Все новости

21.01.17 / 11:27 Новости / Россия и мир

В Дагестане убили двух боевиков

Предположительно, это члены хасавюртовской диверсионно-террористической группы

дагестан боевики

Фото: tvc.ru

В Дагестане в ходе спецоперации убили двух боевиков. Об этом в субботу сообщили силовые структуры республики.

Инцидент произошел в селе Вперед Кизлярского района. Боевиков убили в ходе скоротечного боя. Предположительно, это члены хасавюртовской диверсионно-террористической группы. В настоящее время идет осмотр дома, в котором они укрывались.

Отметим, режим контртеррористической операции на территории села Вперед ввели в девять утра в субботу. Во время действия режима КТО в населенном пункте вводили ряд специальных мер и ограничений. Кроме того, там блокировали дом, в котором укрывались боевики.

По материалам: tass.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016