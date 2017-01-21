В Дагестане убили двух боевиков Предположительно, это члены хасавюртовской диверсионно-террористической группы

В Дагестане в ходе спецоперации убили двух боевиков. Об этом в субботу сообщили силовые структуры республики.

Инцидент произошел в селе Вперед Кизлярского района. Боевиков убили в ходе скоротечного боя. Предположительно, это члены хасавюртовской диверсионно-террористической группы. В настоящее время идет осмотр дома, в котором они укрывались.

Отметим, режим контртеррористической операции на территории села Вперед ввели в девять утра в субботу. Во время действия режима КТО в населенном пункте вводили ряд специальных мер и ограничений. Кроме того, там блокировали дом, в котором укрывались боевики.