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21.01.17 / 13:25 Новости / Россия и мир

Число курящих детей в РФ сократилось в 2,5 раза

Взрослых – на треть

курящие дети

Фото: kurinekuri.ru

Число курящих детей в России за несколько последних лет сократилось в 2,5 раза. Об этом в субботу на съезде «Единой России» сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Также сократилось число тех детей, кто собирается курить во взрослом возрасте. В ходе опроса подростков 13-15 лет, планируют ли они использовать сигареты, число потенциальных курильщиков стало меньше более чем в четыре раза. Среди взрослого населения количество курящих уменьшилось на треть.

Отметим, потребление алкоголя за последние десять лет в России сократилось до десяти литров в год. При этом рекомендованная норма составляет восемь литров.

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