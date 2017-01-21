Число курящих детей в РФ сократилось в 2,5 раза Взрослых – на треть

Число курящих детей в России за несколько последних лет сократилось в 2,5 раза. Об этом в субботу на съезде «Единой России» сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Также сократилось число тех детей, кто собирается курить во взрослом возрасте. В ходе опроса подростков 13-15 лет, планируют ли они использовать сигареты, число потенциальных курильщиков стало меньше более чем в четыре раза. Среди взрослого населения количество курящих уменьшилось на треть.

Отметим, потребление алкоголя за последние десять лет в России сократилось до десяти литров в год. При этом рекомендованная норма составляет восемь литров.