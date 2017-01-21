Трамп начал первый день на посту президента США с посещения молебна Политик посетил Кафедральный собор святых Петра и Павла

Президент США Дональд Трамп после инаугурации посетил утренний молебен в вашингтонском Кафедральном соборе святых Петра и Павла — главном соборе Епископальной церкви США. Об этом сообщает в субботу телеканал Fox News.

На молебне главу государства сопровождал вице-президент Майк Пенс. Телеканал отмечает, что некоторые представители епископата либеральной общины негативно отзывались об избрании Трампа президентом. «Я разделяю чувство негодования в отношении некоторых заявлений и действий Трампа, однако в силу долга буду приветствовать всех пришедших к нам на молитву», — написала в своем блоге епископ Вашингтона Марианн Бьюд.

В пресс-службе собора сообщили, что молебен будет означать "начало нового президентского срока благодаря молитве, чтениям и музыкальным выступлениям". Молебен завершит трехдневные празднества, связанные со вступлением Трампа в должность главы Соединенных Штатов.

Напомним, накануне в Вашингтоне состоялась инаугурация Трампа. Политик принес присягу на Библии и выразил надежду, что Бог будет хранить США. «Мы всегда будем защищены. Нас всегда будут защищать наши великие вооруженные силы, мужчины и женщины. И самое важное — нас будет защищать Бог», — сказал он в своей речи. Республиканец также напомнил избирателям о важности единения и процитировал Священное Писание.