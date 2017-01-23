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23.01.17 / 21:43 Новости / Россия и мир

KIA в 2016 году стала самой популярной маркой авто в Москве

Второй год подряд

киа москваБренд KIA в 2016 году стал лидером продаж в столице. Об этом в понедельник рассказали в аналитическом агентстве «Автостат».

Это произошло второй год подряд. В прошлом году в столице продали 26,1 тыс. автомобилей KIA. Тогда год к году рост составил 25%.

Рыночная доля KIA в Москве на 2016 год составила 13%, что на 2,5% превышает средневзвешенную долю рынка бренда в России (10,5%). Самые востребованные модели автопроизводителя — KIA Rio и KIA Sportage.

В KIA пообещали минимум пять новых и обновленных моделей для российского рынка в 2017 году. Ранее в компании рассказали, что мировые продажи в 2016 году выросли на 3,2% год к году. Всего в 2016 году было реализовано более 3 млн автомобилей KIA. Увеличение объема продаж за год отметили в странах Западной Европы, в Китае, в Северной Америке и Южной Корее. В России в 2016 году купили почти 150 тыс. новых автомобилей KIA.

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