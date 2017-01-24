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24.01.17 / 17:29 Новости / Россия и мир / Финансы

В России появился новый долларовый миллиардер

Благодаря санкциям

долларовый миллиардерBloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера — бизнесмена Виталия Орлова. Об этом издание пишет во вторник.

Орлов – глава рыбодобывающего предприятия «Норебо холдинг». Bloomberg оценил его состояние в $1 млрд, причем этот капитал Орлову помогли нарастить западные санкции.

Компания Орлова производит 11% рыбы в России. Благодаря контрсанкциям выросло потребление на внутреннем рынке. При этом прибыль от экспорта компания получает в иностранной валюте
Отметим, в рейтинг Forbes за 2016 год Орлов не вошел. В феврале 2016 году у Орлова было только 67% акций предприятия, однако в июне он выкупил недостающие 33%. Они принадлежали шведу Магнусу Роту.

Доля экспорта в «Норебо» составляет порядка 60%. Выручку компании «Ведомости» оценили в $500-600 млн.

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