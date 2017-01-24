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24.01.17 / 20:20 Новости / Политика / Россия и мир

РФ подготовила проект конституции для Сирии

Его передали представителям вооруженной сирийской оппозиции

проект конституции для сирии

Фото: voenpro.ru

Российские специалисты подготовили проект конституции для Сирии. Об этом во вторник сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Проект передали представителям сирийской вооруженной оппозиции. Его подготовили, чтобы «ускорить процесс принятия конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс».

Добавим, во вторник в Астане завершились переговоры по Сирии. Россия, Иран и Турция достигли договоренности о механизмах мониторинга перемирия.

Напомним,  переговоры стартовали в Казахстане накануне. В них приняли участие представители официального Дамаска, вооруженной сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана и ООН.

 

По материалам: interfax.ru
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