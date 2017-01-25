«Почта России» обновила 30 тыс. компьютеров в отделениях В 17,2 тыс. почтовых отделений установили Единую автоматизированную систему

«Почта России» обновила 30 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест в отделениях по всей стране. Об этом сообщили в среду в «Почте России».

На новых рабочих местах в 17,2 тыс. почтовых отделениях за 1,5 года установлена Единая автоматизированная система отделений почтовой связи. Система заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее.

Для установки нового оборудования в первую очередь выбирались почтовые отделения, расположенные в крупных городах с высоким траффиком клиентов. Обновление программного продукта уже затронуло 54 филиала предприятия. В частности, новое ПО установлено в 444 почтовых отделениях Москвы.

Почта России приобрела в лизинг более 30 тысяч комплектов автоматизированных рабочих мест для почтовых отделений в марте 2016 года. Благодаря проведению аукциона в электронной форме предприятию удалось снизить цену относительно начальной почти на 50%. Сумма закупки была снижена на 1,2 млрд рубле. Закупочная стоимость одного комплекса автоматизированного рабочего места в лизинг составляет 44 тыс. рублей.