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25.01.17 / 16:03 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Халк может вернуться в «Зенит» до 2018 года – источник

Хочет поехать в составе сборной на ЧМ-2018

халк может вернутьсяБразильский полузащитник Халк может перейти в «Зенит» в летнее или следующее зимнее межсезонье. Об этом АБН рассказал в среду источник, близкий к работе селекционеров петербургской команды.

Халк хочет вернуться в состав сборной Бразилии и сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года, отметил источник. Из «Зенита» полузащитника регулярно вызывали в сборную, в то время как в 2016 году Халк сыграл всего в одном матче. Футболист рассматривает вариант краткосрочной аренды.

Напомним, Халк присоединился к «Зениту» в сентябре 2012 года. За четыре сезона футболист сыграл в 148 матчах и забил 77 голов. В «Зените» бразилец выиграл чемпионат России, кубок и суперкубок страны. В конце июня 2016 года Халк перешел в «Шанхай Теллэйс» за 56 млн евро, что стало рекордным трансфером для российского чемпионата.

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