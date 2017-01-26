Трамп может отменить визит главы Мексики из-за стены

Президент США Дональд Трамп считает, что визит главы Мексики лучше отменить, если власти страны не согласятся профинансировать строительство стены. Об этом он написал в Twitter в четверг.
«Если Мексика не хочет платить за столь необходимую стену, тогда лучше отменить предстоящую встречу», — говорится в сообщении.
Трамп указал, что торговый дефицит Америки и Мексики составляет $60 млрд. По мнению президента, сделка НАФТА (Договор о зоне свободной торговли в Северной Америке – прим. АБН) принесла США потерю рабочих мест и компаний.
Отметим, ранее глава Мексики Энрике Пенья заявил, что Мексика не будет оплачивать возведение стены. На этой неделе Трамп подписал указ о подготовке строительства. Согласно плану, объект построят за счет американских налогоплательщиков, а затем Мексика должна будет компенсировать затраты. Необходимая сумма не называется.