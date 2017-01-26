Трамп может отменить визит главы Мексики из-за стены Если власти Мексики не согласятся оплатить постройку стены на границе

Президент США Дональд Трамп считает, что визит главы Мексики лучше отменить, если власти страны не согласятся профинансировать строительство стены. Об этом он написал в Twitter в четверг.

«Если Мексика не хочет платить за столь необходимую стену, тогда лучше отменить предстоящую встречу», — говорится в сообщении.

Трамп указал, что торговый дефицит Америки и Мексики составляет $60 млрд. По мнению президента, сделка НАФТА (Договор о зоне свободной торговли в Северной Америке – прим. АБН) принесла США потерю рабочих мест и компаний.

Отметим, ранее глава Мексики Энрике Пенья заявил, что Мексика не будет оплачивать возведение стены. На этой неделе Трамп подписал указ о подготовке строительства. Согласно плану, объект построят за счет американских налогоплательщиков, а затем Мексика должна будет компенсировать затраты. Необходимая сумма не называется.