Долги по ЖКХ в Петербурге снизились на 64 млн год к году В этом году сумма составила 8,7 млрд рублей

Задолженность населения Петербурга за коммунальные услуги снизилась на 64 млн рублей. Об этом во вторник сообщила начальник планово-экономического отдела Жилищного комитета Наталья Летенко, передает корреспондент АБН.

По ее словам, общая сумма задолжености составила в этом году порядка 8,7 млрд рублей. По оценкам аналитиков жилищного комитета, около 12 млрд — долг населения перед ресурсопоставляющими компаниями.

Отметим, в Петербурге, как сообщила Летенко, всего 2,5% населения не платят за ЖКХ. В городском правительстве сообщили, что показатель платежеспособности петербуржцев довольно высок. При этом среди неплательщиков встречаются представители как несостоятельных слоев населения, так и состоятельные граждане, отметил заместитель государственного жилищного инспектора Петербурга Юрий Кузин. «Некоторые граждане намерено уклоняются от уплаты счетов, пользуясь лазейками в законе», — заявил заместитель инспектора.