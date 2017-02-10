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10.02.17 / 14:16 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Кержаков не покинет «Зенит» до окончания карьеры – Источник

Несмотря на интерес ряда российских клубов

Кержаков

Фото: smotrisport.tv

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков не покинет клуб до окончания карьеры. Об этом АБН в пятницу рассказал источник, близкий к руководству петербургской команды.

При этом форвардом интересуется ряд российских футбольных клубов, преимущественно из второй восьмерки российского чемпионата. По словам источника, в аренду из петербургского клуба может уйти только вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

Отметим, ранее братья Кержаковы не попали в список футболистов, отправившихся на матч 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». На первую игру наставник петербуржцев Мирча Луческу не взял также защитника Новосельцева и полузащитника Файзулина. Издание «Спорт день за днем» сообщало, что Михаил и Александр Кержаков могут уйти в аренду из «Зенита».

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