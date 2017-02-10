Минск и его суверенный выбор

Александр Разуваев директор аналитического департамента «Альпари»

В начале текущего года в российских СМИ и блогосфере появилось очень много негативных материалов относительно Беларуси и ее президента. Проблемы, прежде всего, в финансово экономической сфере бывали и раньше, однако в этот раз они были раздуты просто до небес. К сожалению, на центральных российских телеканалах и в деловых СМИ очень много новостей из Европы, США и, конечно, Украины. Новостей из Беларуси, Казахстана и других стран Евразийского Союза очень мало. Поэтому по большому счету рядовой россиянин знает о жизни Минска или Алматы намного меньше, чем о жизни Лондона, Берлина или даже Киева или Донецка. Общий настрой последних российских публикаций: «Беларусь – неблагодарная содержанка», «ее президент – второй Янукович», «Беларусь неизбежно ждет судьба Украины».

Все это на самом деле очень грустно и не соответствует действительности. Александр Лукашенко очень яркий политик, с политической волей, умением принимать решения и отвечать за них. Говоря простым языком, настоящий мужик. Он фактически основатель современной белорусской государственности. В свое время Борис Ельцин рассматривал его в качестве одного из своих преемников. Более того, если бы сейчас выборы проходили в России, то наверное он был бы единственным человеком на планете, который смог бы составить реальную конкуренцию Владимиру Путину. С высокой вероятностью был бы второй тур.

Со времени распада СССР прошло 25 лет. Беларусь – это не Смоленская или Псковская губерния, это суверенное и состоявшееся государство. Белорусы – не русские и не россияне. Да, у нас много общего, прежде всего, советский период истории, но мы разные. Прошлое Беларуси – Великое Княжество Литовское, прошлое Российской Федерации – Московское царство и Золотая Орда. Именно непонимание данного факта и публичное пренебрежительное отношение со стороны некоторых россиян к белорусскому государству и языку вызывает негативную реакцию в Беларуси. Белорусы просят сначала уважения, и лишь потом готовы обсуждать различные, в том числе экономические вопросы.

В Беларуси есть государственность и намного более высокое качество населения или, выражаясь языком экономической теории, человеческого капитала. Республика в значительной степени сохранила лучшие стандарты советского образования, социалку и т.д. Существующая система рыночного социализма действует в интересах большинства населения республики. Наверное, таким был бы СССР, если бы пошел по пути реальной модернизации, а не развала. Самым слабым местом белорусской экономики является отсутствие собственных природных ресурсов. Зависимость от российских поставок и российского рынка сбыта. Не секрет также, что многие граждане Беларуси работают в Российской Федерации, а значит, их доходы и размер перечислений семьям сильно зависят от курсовой политики ЦБ РФ. При этом со времен скандальной приватизации «Славнефти» в конце 2002 года российские олигархи мечтают приватизировать под себя и распилить белорусскую собственность. Эти идеи в России активно лоббировались при президенте Дмитрии Медведеве.

Доморощенные российские нацисты видят Беларусь в качестве нескольких российских губерний и никак иначе. И полагают, что для этого надо использовать экономическую дубинку. Это не только энергоносители, это, конечно, еще и допуск белорусских предприятий на российский рынок. Если бы Москва действительно пошла на жесткое экономическое давление в отношении Беларуси, то это привело бы к резкому падению уровня жизни, росту национализма и социальных протестов. Однако Кремль разумен и никогда на это не пойдет, что естественно не исключает стандартный коммерческий торг по ключевым вопросам.

Здоровой альтернативой давлению на Минск является ускоренное формирование Евразийского Союза. Дональд Трамп – это не конец, а лишь откат глобализации, которая является неизбежным следствие развития транспортных и телекоммуникационных технологий. В Минске должны понимать, что в глобальном мире суверенными могут быть только крупные политико-экономические формации, минимум 200-250 млн. потребителей. И если Минск не станет частью Евразийского Союза, то он в итоге станет периферией Европы. Третьего не дано. И в этом вопросе у Минска должен быть суверенный выбор.

Есть и еще один очень важный момент. Евразийский Союз для Минска это не только большой рынок и возможность реализовать в нем свое главное конкурентное преимущество – качество человеческого капитала. Это еще и отказ от собственной национальной валюты – белорусского рубля. Никакой единый рынок товаров услуг и капитала без единой валюты, в принципе, не возможен. Планируется, что евразийский ЦБ будет базироваться в Алматы, рабочее название единой евразийской валюты «алтын», который будет равен примерно 100 современным российским рублям. Глядя на Европу и еврозону, можно сделать вывод, что наднациональная денежная единица это частичный отказ от суверенитета. Для Минска это будет очень болезненное, но, вероятно, неизбежное решение.