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13.02.17 / 18:53 Новости / Россия и мир / Экономика

МЭР прогнозирует на 2017 года максимальную инфляцию 4,9%

От 4,7% до 4,9%

Инфляция

Коллаж АБН

Минэкономразвития прогнозирует, что годовая инфляция в 2017 году не превысит отметки 4,9%. Об этом в ведомстве заявили в понедельник.

Коридор показателя инфляции составит 4,7-4,9%. На февраль прогноз по инфляции составляет 0,3-0,5%.

Напомним, январская инфляция составила 0,6%, сообщили в Росстате. Также служба пересчитала данные по инфляции за 2016 год. В годовом выражении индекс потребительских цен снизился с 5,4% до 5%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что целевым показателем для инфляции по итогам 2017 года является 4%. В середине января глава МЭР Максим Орешкин заявил, что инфляция может достичь этого уровня.

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