Украина и «Почта России». Итоги понедельника

Губернатор Новгородской области объявил о намерении досрочно покинуть пост, «Почта России» создала единую курьерскую службу, Украина подала в ВТО иск против России, снимок убийства посла РФ в Турции выиграл World Press Photo, а Центробанк зарегистрировал облигации банка «Пересвет» на 125 млрд рублей. Такой вот понедельник.

Губернатор Новгородской области объявил о намерении досрочно покинуть пост. Сергей Митин заявил, что он уже уведомил о своем решении президента России Владимира Путина и попросил дать «новое поручение». Врио губернатора региона стал Андрей Никитин — гендиректор Агентства стратегических инициатив с 2011 года.

«Почта России» создала единую курьерскую службу. Курьерская служба «Почты России» насчитывает 1,565 тыс. курьеров и 1,357 тыс. курьерских автомобилей. Подразделения службы находятся в 137 городах страны. «Почта России» планирует расширить сеть в текущем году еще на 118 городов.

Украина подала иск во ВТО против России. В иске Украины содержится требование о создании экспертной группы по факту ограничений поставок различных групп товаров из России. В частности, речь идет о запрете транзита товаров из Украины в Казахстан и Киргизию.

Главный приз международной премии World Press Photo выиграл снимок убийства посла России в Турции. Автор снимка – турецкий фотограф Бурхан Озбиличи. По его словам, на выставку, где убили Андрея Карлова, фотограф пришел случайно. Фотографии опубликовало Associated Press.

ЦБ зарегистрировал выпуск конвертируемых облигаций банка «Пересвет» на 125 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаги — 329 рублей. Срок обращения облигаций — 15 лет с возможностью досрочного погашения.