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15.02.17 / 18:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

И.о. главы комитета по экономической политике Петербурга стал Валерий Москаленко

Он занимает пост первого заместителя

комитет по экономической политике

Фото АБН

Исполняющим обязанности главы комитета по экономической политике Петербурга стал Валерий Москаленко. О назначении в Смольном сообщили в среду.

Москаленко занимает пост первого зампреда комитета с 2013 года. До этого работал в комитете 11 лет.

Напомним, глава комитета Елена Ульянова покинула пост в среду. Она объяснила это намерением вернуться в бизнес. Накануне Ульянова представила на заседании Смольного концепцию развития Петербурга до 2035 года. Так, валовый региональный продукт, по обещанию экс-председателя комитета, вырастет до 5%.

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