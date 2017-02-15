И.о. главы комитета по экономической политике Петербурга стал Валерий Москаленко Он занимает пост первого заместителя

Исполняющим обязанности главы комитета по экономической политике Петербурга стал Валерий Москаленко. О назначении в Смольном сообщили в среду.

Москаленко занимает пост первого зампреда комитета с 2013 года. До этого работал в комитете 11 лет.

Напомним, глава комитета Елена Ульянова покинула пост в среду. Она объяснила это намерением вернуться в бизнес. Накануне Ульянова представила на заседании Смольного концепцию развития Петербурга до 2035 года. Так, валовый региональный продукт, по обещанию экс-председателя комитета, вырастет до 5%.