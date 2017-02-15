В Гатчине началось строительство последнего этажа будущего перинатального центра Идут кровельные работы

Будущему перинатальному центру на территории Гатчины достраивают последний этаж. Об этом в среду АБН сообщили в комитете по строительству Ленинградской области.

Строительство началось на седьмом этаже. Там идут кровельные работы, кладка наружных стен. На цокольном, втором и третьем этажах идет кирпичная кладка перегородок. Строители также возводят наружные сети водопровода и канализации.

Отметим, строительство перинатального центра на 130 коек началось в 2014 году. Его стоимость составляет 2,5 млрд рублей. Заказчиком выступил «Ростех», подрядчиком – компания «РТ-СоцСтрой».

Объект будет состоять из родильного отделения, реанимации для женщин, отделения для новорожденных и недоношенных детей и других отделений. Строительство идет в рамках федеральной программы развития перинатальных центров в России. Из-за того, что объект должен быть сдан к ноябрю 2017 года, работы идут без выходных.