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17.02.17 / 15:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Шувалов ожидает снижения ипотечных ставок другими банками вслед за Сбербанком

Из-за сложившейся на рынке ситуации

шувалов theins.ruВ правительстве ожидают, что российские банки вслед за Сбербанком снизят ставки по ипотеке. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Игорь Шувалов.

Политик напомнил, что в правительстве рассчитывали на снижение ипотечных ставок в связи с решениями ЦБ по ключевой ставке. «Но, видимо, даже без снижения ключевой ставки рынок уже сегодня так складывается, что банки сами будут принимать решение о снижении ипотечных ставок», — заключил Шувалов.

Напомним, ранее в пятницу Сбербанк объявил о решении понизить ставки по ипотеке. С 20 февраля ставки будут снижены в среднем на 1,1%. Таким образом, при покупке квартир у застройщика ставка составит 10,9%. Ставка при приобретении жилья на вторичном рынке составит 10,75-12,25%.

По материалам: tass.ru
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