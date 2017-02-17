Шувалов ожидает снижения ипотечных ставок другими банками вслед за Сбербанком Из-за сложившейся на рынке ситуации

В правительстве ожидают, что российские банки вслед за Сбербанком снизят ставки по ипотеке. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Игорь Шувалов.

Политик напомнил, что в правительстве рассчитывали на снижение ипотечных ставок в связи с решениями ЦБ по ключевой ставке. «Но, видимо, даже без снижения ключевой ставки рынок уже сегодня так складывается, что банки сами будут принимать решение о снижении ипотечных ставок», — заключил Шувалов.

Напомним, ранее в пятницу Сбербанк объявил о решении понизить ставки по ипотеке. С 20 февраля ставки будут снижены в среднем на 1,1%. Таким образом, при покупке квартир у застройщика ставка составит 10,9%. Ставка при приобретении жилья на вторичном рынке составит 10,75-12,25%.