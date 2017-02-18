Правительство подписало распоряжение о расширении морского порта Тамань Построят новые терминалы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Тамань (Краснодарский край). Информация об этом появилась в субботу на сайте правительства.

В порту собираются построить зерновой терминал и терминал навалочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год. Также хотят возвести причальный комплекс сжиженных углеводородных газов и перевалочную базу для крупных и тяжелых грузов.

Средства выделит инвестор — холдинг ОТЭКО. Ранее компания уже вложила порядка $2 млрд в развитие порта. Еще столько же предстоит освоить. Добавим, ОТЭКО также планирует безвозмездно инвестировать 15 млрд рублей в развитие инфраструктуры порта Тамань.

Холдинг ОТЭКО – транспортная компания, работающая на территории России, СНГ и стран Балтии. Она была основана в 1990 г. Председателем совета директоров является Мишель Литвак.