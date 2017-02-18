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18.02.17 / 04:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Старейший транспортный объект Москвы выставили на аукцион

Стоимость аренды – от 73 млн рублей в год

ансамбль Миусского трамвайного депоПравительство Москвы выставило на аукцион старейший транспортный объект — ансамбль Миусского трамвайного депо. Накануне лот разместили на инвестиционном портале Москвы.

Начальная стоимость аренды составляет 73,1 млн рублей в год, размер задатка – 29,2 млн рублей. Здания трамвайного депо сдают в аренду на 49 лет.

Отметим, арендатор должен будет отреставрировать объект и привести в порядок прилегающую территорию в течение 2,5 лет. После этого он сможет использовать здания по своему усмотрению. Миусское трамвайное депо построено в конце XIX века на Лесной ул., 20 стр.1 (станция метро «Белорусская»). Это комплекс из семи зданий общей площадью 17,4 тыс. кв. м.

 

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