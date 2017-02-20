Россия опережает график по сокращению добычи нефти – Новак Достичь необходимого уровня могут уже в апреле

Россия в феврале опережает график по сокращению добычи нефти. Об этом в понедельник сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По словам министра, достичь необходимого уровня сокращения добычи нефти возможно уже к концу апреля. Он добавил, что собирается обсудить с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане выполнение договоренностей по этому вопросу во вторник, 21 февраля.

Осенью 2016 года страны ОПЕК согласовали уменьшение нефтедобычи. В конце прошлого года одиннадцать стран, не входящих в ОПЕК, также договорились о сокращении добычи нефти. В результате соглашения, страны ОПЕК уменьшили добычу на 1 млн баррелей в сутки. Россия — на 100 тыс. баррелей в сутки.