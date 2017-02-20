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20.02.17 / 20:23 Новости / Политика / Россия и мир

В Нью-Йорке умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

За день до дня рождения

Умер Виталий ЧуркинВ Нью-Йорке скончался постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин. Об этом в понедельник сообщили в министерстве иностранных дел России.

Чуркин умер в понедельник. Его не стало на 65-м году жизни, за один день до юбилея, подчеркнули в МИДе.

Виталий Чуркин работал при ООН более 10 лет. До этого состоял на дипслужбе в Канаде, Бельгии и Чили, где был чрезвычайным и полномочным послом. На протяжении двух лет был замминистра иностранных дел России при президенте Борисе Ельцине. Также работал послом по особым поручениям МИД.

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