В Нью-Йорке проходит марш в поддержку мусульман И против политики Трампа

В Нью-Йорке проходит марш в поддержку мусульман. Об этом стало известно в воскресенье.

Акция проходит центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. Ее цель – объединить межконфессиональное общество и поддержать мусульман в условиях политики Дональда Трампа. В марше, проходящем под лозунгом «Я тоже мусульманин», участвуют несколько тысяч человек. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио поддержал проведение марша и объявил, что сам позже присоединится к демонстрации.

Напомним, что градоначальник Нью-Йорка активно критикует политику президента США. Ранее Дональд Трамп принял указ, запрещающий въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран. Действие президентского указа сразу было приостановлено судом. Миграционная политика Трампа встречает серьезную критику со стороны граждан.